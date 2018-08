Weekend latino al Caribe Club

Genova. Venerdì 14 luglio al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) dalle 22 si terrà una serata speciale per festeggiare il compleanno di Amelia de Martis, insegnante del club protagonista da oltre vent’anni sulle piste latine con show, coreografie e lezioni di salsa. Inoltre si celebrerà l’anniversario dei Latin Mix e il compleanno di Alfredo Angulo e Moreno Niosvel. Per l’occasione, alla console ci saranno dj El Bimbo e dj Chris e in pista show e animazioni di Roberto Grasso, Bryan Perez, Anaisa Castillo, Christian Graziano e Alex Colombiano.

Sabato 15 luglio dalle 22 festa cubana nelle due piste all’aperto e in quella interna climatizzata, per scatenarsi sui ritmi della salsa, kizomba e bachata. Ospite speciale della serata il ballerino Kenzo Tumminelli e il suo gruppo di ballo La Guaperia, che intratterrà il pubblico con show e animazioni. Alla console dj Julian del gruppo Karisma Punto Danza, mentre dj Luis Ramos farà ballare nella sala kizomba e bachata.

Info: 335207103.