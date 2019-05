Weekend latino al Caribe Club con ospiti, stage, dj set e spettacoli

Venerdì 3 maggio 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 21.30, ritorna l’appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti. Ospiti della serata i ballerini messicani famosi in tutto il mondo Jorge e Maria, che alle 22 terranno uno stage gratuito di salsa nys e poi delizieranno il pubblico del Caribe con il loro show.

Il divertimento continua nelle 4 sale, con ospiti i dj più scatenati che ogni sera animano le notti latine del club di Corso Italia; nella sala kizomba è in programma lo stage gratuito di kizomba tenuto dai ballerini Jari e Noemi, con musica didj Chris, mentre nella sala di salsa in linea-portoricana si balla con dj El papi. Nella sala cubana torna alla console Mauricio “El Bimbo” Hernandez, accompagnato come sempre dall’animazione dei ballerini del Caribe Alfredo, Anaisa, Bryan, Amelia, Moreno e altri. Infine, nella sala di bachata fusion si balla con dj Jonathan e tutti gli amanti della bachata.

Informazioni: 335207103

Sabato 4 maggio dalle ore 21.30 nuovo appuntamento della serata “Liscio sul mare”, dedicata a tutti gli amanti del ballo liscio ma non solo. Durante la serata si ballerà fox, mazurka, valzer, ma anche bachata, polka, rumba, tango, milonga e balli revival. Possibilità di cenare al Caribe con un ricco apericena compreso nel costo dell’ingresso e della consumazione a 15 euro (prenotazione obbligatoria entro giovedì 4 aprile). Alla console ci sarà dj Silvia Foschia.

Informazioni: 3474314742