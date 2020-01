WEEKEND IN FESTA A CERTOSA: spettacoli, cena conviviale, attività interculturali per bambini

Il prossimo weekend, riprendono le attività del Progetto CertOSA Quartiere Condiviso, con una tre giorni di teatro, cibo, attività per bambini aperta a tutta la cittadinanza con due repliche dello spettacolo Da madre a madre della Compagnia del SUQ, una cena conviviale a buffet, con cibi della tradizione genovese e di quella etiope eritrea, preparati dal ristorante Da o tagiaen e il laboratorio interculturale per bambini e genitori “CertOSA… come me”, per leggere e pitturare insieme.

Il Progetto CertOSA Quartiere Condiviso, che prosegue sino a novembre 2020, ha l’obiettivo di favorire l’innovazione culturale e civica al servizio di un quartiere periferico particolarmente ferito dal crollo del Ponte Morandi. Tra le azioni previste i “weekend in festa”, ogni ultimo weekend del mese, all’insegna del dialogo e della conoscenza tra generazioni e culture, con proposte accessibili a tutti: l’ingresso agli spettacoli il 24 e 25 sarà a offerta libera, € 10 il costo della cena di sabato 25 ore 20.30, gratuito il laboratorio di domenica 26 ore 16. Tutti gli appuntamenti saranno al Teatro SOC di Certosa.

Venerdì 24 ore 21 e sabato 25 gennaio alle ore 19 va quindi in scena lo spettacolo Da madre a madre, un’idea di Carla Peirolero, ispirato a L’anello forte di Nuto Revelli. Scritto e interpretato da Irene Lamponi, Bintou Ouattara, Carla Peirolero e diretto dal regista Enrico Campanati. Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale alla Chiesa di San Pietro in Banchi, durante il 21° SUQ Festival, ottenendo successo di pubblico (tre repliche sold out) e critica. Partorito da un lavoro di scambio e scrittura tra le tre protagoniste il copione ruota attorno a un matrimonio imminente, misto. Ma è solo un pretesto. Si ride e ci si commuove in uno spettacolo che intreccia esperienze, ricordi famigliari, geografie diverse.

Sabato 25 alle ore 20.30, cena conviviale a buffet in compagnia degli artisti, per assaggiare cibi della tradizione genovese e di quella etiope eritrea: Torte di verdure, Stoccafisso, Injera , Zighini, Alicia e Sciro. Per conoscere la cultura gastronomica di due importanti paesi africani grazie al Ristorante Da o tagiaen di Salita Santa Brigida, gestito da Nazret Menghistie e Mor Guido. (Prezzo cena € 10, posti limitati, consigliabile la prenotazione: tel. 329 20 54 579 email certosa@suqgenova.it

Il pomeriggio di Domenica 26 alle ore 16, al Teatro SOC, è dedicato a bambini e famiglie con il laboratorio di lettura e pittura condivisa CertOSA come me, ispirato al libro per l’infanzia “Come me”, curato dalla Cooperativa ASCUR