Weekend disco e latino al Cezanne con stage di salsa cubana

Venerdì 7 febbraio 2020, dalle 20.30, al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, 010 541607, www.cezannedisco.it) tornano gli appuntamenti del venerdì disco e latino, con due sale con doppia console per tutti i gusti. La serata si apre alle 20.30 con il consueto apericena, a seguire è in programma lo stage di salsa cubana con musica di dj Raht e dj Mr Cuba. La direzione artistica della serata sarà curata dal ballerino Raul Hernandez. Non mancherà la musica live con il gruppo La Kaliente. Nella pista commerciale, disco e revival con i dj Giulio Allerino e dj Fabrizio Cignetti, che faranno ballare e scatenare il pubblico con le intramontabili hit del passato e i recenti successi dell’estate.

Cena con ingresso alla serata + consumazione 12 euro; serata con consumazione 10 euro.

Sabato 8 febbraio 2020, dalle 20.30, nuovo appuntamento con il sabato disco, commerciale e revival, l’appuntamento over 30 più amato della città. La serata inizia alle 20.30 con la consueta cena a buffet, a seguire si balla con la musica dei dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, che faranno divertire il pubblico con i migliori successi commerciali del momento e le intramontabili hit del passato.

Cena a buffet e consumazione 13 euro, dopo le 22.30 ingresso alla serata con consumazione 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.