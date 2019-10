Weekend disco e latino al Cezanne con stage di kizomba e ospiti speciali

Venerdì 4 ottobre 2019, dalle 20.30, al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, 010 541607, www.cezannedisco.it) tornano gli appuntamenti del venerdì disco e latino, con due sale con doppia console per tutti i gusti.

La serata inizia come di consueto alle 20.30 con la cena al ricco buffet del Cezanne, a seguire si svolge uno stage di kizomba tenuto dai maestri Raul Hernandez e Lucia. Nella sala latina si prosegue con l’ esibizione di zumba con Barbara Rossi e Barbi Fabbri della palestra I Delfini di Pra’. Ospiti anche i ballerini della scuola Bailara con la maestra Lara Melis. Alle console latina ci sarà il dj Ale Duepuntozero. Per gli amanti della dance commerciale, torna anche la sala disco e revival con i dj Giulio Allerino e dj Fabrizio Cignetti, che faranno ballare e scatenare il pubblico con le intramontabili hit del passato e i recenti successi dell’estate.

Cena con ingresso alla serata + consumazione 12 euro; serata con consumazione 10 euro.

Sabato 5 ottobre 2019, dalle 20.30, nuovo appuntamento della stagione appena inaugurata con il sabato disco, commerciale e revival, l’appuntamento over 30 più amato della città.

La serata inizia alle 20.30 con la consueta cena a buffet, a seguire si balla con la musica degli amatissimi dj Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, che faranno divertire il pubblico insieme a Franco Nativo nelle vesti di vocalist. Si ballerà con i migliori successi commerciali del momento e le intramontabili hit del passato.

Ospite speciale della serata il musicista Nicola Basile in compagnia del suo insostituibile sax, che intratterrà il pubblico del Cezanne con un repertorio che spazia dai grandi classici ai brani più moderni, in un mix di jazz e blues.

Cena a buffet e consumazione 13 euro, dopo le 22.30 ingresso alla serata con consumazione 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.