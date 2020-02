Weekend di San Valentino al Caribe con show di Adolfo Indacochea e serata dedicata agli allievi

Venerdì 14 febbraio 2020 al Caribe Club di Genova (Corso Italia 3), dalle 22.30, proseguono gli appuntamenti del venerdì latino sul mare con spettacoli e ospiti. In occasione della serata di San Valentino, ci sarà uno spettacolo speciale firmato Adolfo Indacochea e Latin Soul Dancers, che torneranno come super ospiti al Caribe per presentare lo show “Cachita”.

Nella sala di kizomba è in programma il Kizomba Love Party, con dj Chris Christian Graziano e dj Esse Simone Ivaldi; in pista a ballare con il pubblico i ballerini Luca Arrigoni, Vale Desalvo, Arianna Rouge Vignola, Kiz Taxi Dancer, Joseph Cortes ed Emanuela Bregu. Nella sala latina si balla con dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez e dj Erick La Voz, mentre nella sala di bachata fusion ci sarà alla console dj Jonathan Lopez. Animazione in pista dei ballerini dello staff del Caribe Niosvel Moreno, Alfredo Marinez Angulo, Katherine Pizarro, Bryan Perez, Daniela Povoli, Federica Papapietro e Alejandro Ayovi Marinez.

Ingresso alla serata con consumazione 10 euro (tesserati Caribe 8 euro). Informazioni: 335207103.

Sabato 15 febbraio, dalle ore 22, è in programma una serata caraibica speciale dedicata a tutti gli allievi che muovono i primi passi nel mondo della danza latina. In pista, pronti a ballare con gli allievi presenti, ci saranno i maestri della Caribe Academy Amelia De Martis, Mauricio Hernandez, Jonathan Vitale e Ilaria Bagno, Marco Fanelli e Simona Scalera, Niosvel Moreno, Flavio Barrara Stefani e Sonia Stefani. Alla console a selezionare la migliore musica latina ci sarà dj El Papi. Durante la serata ci sarà anche una speciale lotteria, che darà la possibile di vincere un abbonamento a 10 lezioni.

Ingresso alla serata con consumazione 10 euro (tesserati Caribe 8 euro). Informazioni: 335207103.