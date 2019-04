Weekend di Pasqua al Caribe con workshop di kizomba, latin hustle, liscio e milonga

Genova. Venerdì 19 aprile 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 22, ritorna l’appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti.Special guest di questa settimana sarà il coreografo, ballerino e insegnante di kizomba Versus, nome d’arte di Stefano Marzioni, che terrà due workshop esclusivi per il pubblico del Caribe e trascorrerà la serata con i ballerini del club di Corso Italia; alle 21 terrà la lezione di kizomba musicality, mentre alle 22 corso di urban kiz (uno stage 15 euro + serata 8 euro con consumazione, due stage 20 euro + serata 8 euro con consumazione). Prenotazioni consigliate presso la segreteria del Caribe.

Nella sala kizomba si continua a ballare con musica di dj Chris e animazione dei ballerini Vale Desalvo, Michela Vissani, Simone Ivaldi, Christian Tankana e Dalila Altovino. Nella sala di latin hustle e salsa in linea, dalle ore 22.30, si terrà lo stage gratuito di latin hustlecon Graziano Boggiani su musica di dj El Diablo. Nella sala cubana si balla con dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez e con lo spettacolo del gruppo Karisma Team di dj Julian; animazioni in pista di Alfredo, Anaisa, Bryan, Amelia, Moreno e altri ballerini del Caribe. Nella sala bachata fusion torna alla console dj Jonathan Lopez con tutte le atmosfere romantiche più in voga del momento.

Sabato 20 aprile, dalle ore 21, si festeggia la vigilia di Pasqua con una serata di ballo liscio, milonga e latino. Durante la serata si terrà anche una divertente lotteria in cui verrà estratto un mega uovo di Pasqua in regalo per il pubblico del Caribe. Appuntamento con la consueta milonga settimanale del sabato, con lezioni e animazioni per tutti i gusti, condotte dalla musica di dj Paolo Monty Cesaretto; alle 21 è in programma la lezione di tango in pre serata con i maestri Ezequiel ed Azzurra Arzelà, a seguire nottata di milonga. Non mancherà la musica latina proposta da dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez con l’animazione dei ballerini dello staff del Caribe.

Informazioni: 335207103