Weekend di latino e liscio al Caribe

Venerdì 6 marzo 2020 al Caribe Club di Genova (Corso Italia 3), dalle 22.30, tornano gli appuntamenti del venerdì latino sul mare con spettacoli e ospiti. Dopo la chiusura della settimana scorsa dovuta all’emergenza del Coronavirus, il club di Corso Italia torna a far divertire il pubblico con una serata latina a 360 gradi, da vivere nelle tre sale di latino, kizomba e bachata.

Nella sala cubana si balla con il super ospite di questa settimana: dj Arsenio Carbonell Turro, accompagnato in pista dall’animazione dei ballerini del Caribe Alfredo, Bryan, Moreno, Daniela, Federica, Katherine e altri. La sala di kizomba sarà dominata da dj Chris e dj Daniele “Furia” Manigrasso, mentre nella sala dedicata alla bachata si balla con dj Jonathan Lopez, accompagnato dai balli di Paola Isla Latina e da tutto il suo gruppo di allievi.

Ingresso alla serata con consumazione 10 euro (per i tesserati Caribe 8 euro). Informazioni: 335207103.

Sabato 7 marzo dalle ore 21.30 torna l’appuntamento dedicato al liscio con la serata “Liscio sul mare”, una festa per tutti gli amanti dei balli classici ma non solo. Durante la serata si ballerà fox, mazurka, valzer, ma anche bachata, polka, rumba, tango, milonga e balli revival. Alla console ci sarà dj Silvia Foschia. L’appuntamento sarà anche un’occasione per festeggiare tutte le donne presenti, anticipando la Festa della Donna del giorno seguente.

Ingresso 10 euro (per i tesserati Caribe 8 euro). Informazioni: 3474314742