Weekend di Carnevale al Caribe Club

Venerdì 1 marzo 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 21.30, si festeggia carnevale con una festa in maschera dal titolo “50 sfumature di latino”, in cui il club di Corso Italia si trasformerà in un set cinematografico ispirato al celebre film, con maschere intriganti ed eleganti. Chiunque è invitato a mascherarsi, per rendere perfetta la serata a tema. Nella sala di salsa in linea saranno ospiti alla console dj El Papi e dj Julian, nella sala di bachata fusion si ballerà con dj Jonathan, mentre nella sala kizomba dj Chris farà ballare e divertire tutti gli amanti della kizomba di Genova e dintorni. Nella sala latina si balla con l’insostituibile dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez e con l’animazione di Moreno, Alfredo, Bryan, Anaisa, Amelia e di tutti i ballerini dello staff del Caribe.

Sabato 2 marzo continuano i festeggiamenti di Carnevale, la festa più divertente e colorata dell’anno, con una serata speciale ricca di ospiti, stage e ottima musica. Dalle 21.30, nella sala Miami si balla milonga e tango argentino, nella sala Caribe, dominata dalla dj Silvia Foschia alla console, si balla liscio e revival con premiazione della maschera più bella; infine, nella sala Puertorico è in programma uno stage gratuito di kizomba con il dj Doctor Jekyll e a seguire uno stage gratuito di salsa in linea con il balletino Bryan Perez. A concludere la serata, show e notte danzante con ospiti tutti i ballerini dello staff del Caribe.

Informazioni: 335207103