Weekend al Cezanne Disco con venerdì latino e sabato disco e revival

Venerdì 18 gennaio 2019 al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, 010.54.16.07, www.cezannedisco.it) continuano le serate del venerdì con doppia pista disco e latina e doppio divertimento. Si inizia alle 20.30 con la cena a buffet, a seguire si balla nella sala latina con animazione a cura del ballerino Raul Hernandez e musica di dj Tommy LaNotte. In programma lo stage di salsa con la maestra Paola Marazzi e lo spettacolo del gruppo Isla Latina. Nella sala disco, musica commerciale anni 90 e revival con i dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti.

Si continua sabato 19 gennaio, dalle 20.30, con l’appuntamento con il sabato over 30 più amato della città, con cena a buffet e serata commerciale e revival. Special guest della serata Maria Piras con il suo accompagnamento musicale per addolcire le orecchie, segue Chocolate Party per addolcire il palato. Alla console, come di consueto, ci saranno gli insostituibili dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, che selezioneranno alcuni tra i più grandi successi del momento insieme alle intramontabili hit dance del passato.

Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.