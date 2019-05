Weekend al Cezanne Disco con latino, revival e commerciale

Venerdì 17 maggio 2019 al Cezanne Disco Club torna il venerdì con doppia pista caraibica e commerciale. La serata inizia come di consueto alle 20.30 con la cena a buffet, mentre dalle 21.30 è in programma lo stage multiplo di kizomba, bachata, salsa o cha cha cha, a seconda delle preferenze dei partecipanti. A seguire si balla con la maestra Lara Melis e con i ballerini della Scuola Bailara e del Circolo della Salsa, con animazione latina a cura di Raul Hernandez e musica di dj Solange. Durante la serata, ci sarà la presentazione della nuova linea di scarpe da ballo Vuelta Kiz & non solo, con la possibilità di vincere dei buoni sconti offerti dagli unici distributori autorizzati (www.puntatacco.it). Nella sala disco si balla con i dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, con i migliori successi del momento e le indimenticabili hit del passato.

Sabato 18 maggio, dalle 20.30, torna il sabato sera over 30 più amato della città. Dalle 20.30 appuntamento con la cena a buffet e con la serata Disco Generation. A seguire serata commerciale e revival con gli insostituibili dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, che proporranno una serata dance con gli ultimi successi commerciali e le migliori hit degli anni ’80, ’90 e 2000.