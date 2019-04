Weekend al Cezanne con ospiti e stage latini

Venerdì 5 aprile 2019 al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, 010.54.16.07, www.cezannedisco.it) torna il venerdì con doppia pista disco e latina. L’appuntamento avrà come ospite speciale alla console Marco Chiossone, in arte dj Solange del Circolo della Salsa, e in pista la maestra e ballerina Lara Melis della scuola Bailara, che terrà anche uno stage latino. Non mancheranno le animazioni del direttore artistico della serata Raul Hernandez. Nella sala disco si balla con i dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, che selezioneranno i migliori successi del momento e le indimenticabili hit del passato.

Sabato 6 aprile, dalle 20.30, torna il sabato sera over 30 più amato della città. In programma cena a buffet e serata commerciale e revival, animata dagli insostituibili dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, che proporranno una serata dance con gli ultimi successi commerciali e le migliori hit degli anni ’80, ’90 e 2000. Ospite speciale della serata il musicista Nicola Basile in compagnia del suo insostituibile sax, che intratterrà il pubblico del Cezanne con un repertorio che spazia dai grandi classici ai brani più moderni, in un mix di jazz e blues.

Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.