Weekend al Caribe tra stage, animazioni latine e sfilate di moda

Venerdì 30 novembre 2018 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle ore 21, animazione latina e serata all’insegna della moda e della bellezza in collaborazione con l’agenzia AST Promotion Agency. Nella sala cubana musica con dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez e dj Zetamax e animazioni con i ballerini Anaisa, Katherine, Amelia, Moreno, Alfredo e Bryan. Nella sala di bachata fusion, dj Jonathan proporrà le migliori bachate per scatenarsi nella nuovissima sala inaugurata la scorsa settimana. Nella sala di salsa e Latin Hustle ci saranno alla console dj El Papi e dj Julian, mentre nella sala kizomba dalle 22.30 si tiene lo stage gratuito di kizomba e musica con dj Chris e dj Simo.

Durante la serata, verrà inoltre presentato il Calendario 2019 dell’agenzia, con la partecipazione delle fotomodelle Irene Guardincerri, Ester Ianelli e Vivian Perdomo, che sfileranno in tre uscite con gli abiti della stilista Maria Furino, il make up di Yves Rocher, sotto la direzione artistica/coreografica di Patricia Maceli; tra una uscita e l’altra il pubblico sarà allietato dalle esibizioni di Aradia Cinzia Mazzarello. L’evento sarà presentato da Graziane Moretti. A seguire serata latina con dj e ballerini del Caribe Club.

Sabato 1 dicembre 2018, dalle 21, è in programma una serata speciale per il primo appuntamento di dicembre. Ad aprire la serata sarà lo stage gratuito di gestualità femminile tenuto dalla maestra Roberta Ballarino; a seguire serata latina con le animazioni dei ballerini Flavio e Vanessa, che faranno ballare il pubblico presente in pista. Alla console l’insostituibile dj Fiorenzo Mori, alias Dr Jekyll, per una perfetta selezione musicale latina.