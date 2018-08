Weekend al Caribe con festa in maschera e workshop

Genova. Venerdì 24 Febbraio 2017 al Caribe Club di Puntavagno Corso Italia 3 dalle 20 serata per tutti i gusti con quattro sale in cui ballare mascherati per festeggiare il carnevale. Nella sala cubana si balla con dj Basilio, in quella Portorico con le musiche di dj Julian e Marol, mentre nella sala kizomba show di dj Romis. Nella sala reggaeton ci sarà dj Mauricio. Inoltre il pubblico in occasione del carnevale il pubblico potrà assistere a tre show a cura di Mattia Tognon e Roberta Ballarino .

Sabato 25 Febbraio 2017 dalle 13 4^ edizione del Workshop Genova, appuntamento di livello nazionale con oltre 20 ore di stage, 11 ore di balli e 9 ore di lezioni specifiche sulla kizomba con artisti del calibro di Mauro Tomatis, Juan Carlos Puma, Antonio Scartozzi e tanti altri. Per conoscere tutte le lezioni visitare www.contattolatino.it.

Info: 335207103.