Weekend al Caribe con serata latina e liscio sul mare

Venerdì 18 ottobre 2019, dalle ore 22.30, al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) si rinnova l’appuntamento del venerdì, ricco di ospiti e di piste dove vivere la musica latina a 360 gradi. In programma una serata con 4 grandi dj ad animare le 3 sale di latino, bachata e kizomba.

Alla console latina ci sarà la coppia dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez e dj Erick La Voz, la cui musica sarà accompagnata dalle animazioni dei ballerini del Caribe Club Moreno, Bryan, Alfredo, Amelia, Daniela e Katherine. Come ospiti ci saranno le ballerine cubane Anaisa e Anaisa. La sala di bachata sarà dominata da dj Jonathan Lopez, con la partecipazione speciale di Danilo, Lulù e dei loro allievi. Per finire, nella sala di kizomba si balla con i dj Chris e Simo e con i ballerini Daniele, Joseph ed Emanuela e Vale De Salvo.

Ingresso 10 euro con consumazione (ridotto 9 euro, per tesserati 8 euro); seconda consumazione euro 7 (5 euro i drink analcolici). Info: 335207103

Sabato 19 ottobre dalle ore 21.30 torna l’appuntamento dedicato al liscio con la serata “Liscio sul mare”, una festa per tutti gli amanti dei balli classici ma non solo. Durante la serata si ballerà fox, mazurka, valzer, ma anche bachata, polka, rumba, tango, milonga e balli revival. Alla console ci sarà dj Silvia Foschia.

Ingresso 10 euro. Informazioni: 3474314742