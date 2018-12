Weekend al Caribe con maxi show del Gruppo Ansima

Venerdì 14 dicembre 2018 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle ore 22, torna il venerdì latino più amato con tanti ospiti e grandi spettacoli. In programma il doppio show in esclusiva di Marco Ferrigno e il Gruppo Ansima “Tributo al mambo” e del gruppo coreografico Sabor de Abc “Hecho y derecho”.

Nella sala portorico e hustle si balla con dj Erick La Voz e animazione in pista di dj Julian e il gruppo Karisma Punto Danza. Nella sala cubana, alla console ci sarà dj Mauricio “El bimbo” Hernandez e lo special guest dj Arsenio De Cuba; in pista animazione dei ballerini del Caribe Anaisa, Katherine, Amelia, Moreno, Alfredo e Bryan. Nella nuovissima sala di bachata fusion dj Jonathan selezionerà le migliori bachate, mentre nella sala kizomba ci sarà dj Alessio Duepuntozero a dominare la console.

Nel preserata, alle 20.30, è in programma un masterclass di zumba-reggaeton-movida fitness con i ballerini Moreno, Alfredo, Arsenio e Mandy.

Sabato 15 dicembre, dalle 21, continuano gli appuntamenti con gli stage di dicembre: ospite il ballerino Manuel Carl con il suo stage gratuito di salsa portoricana. Alla console l’insostituibile dj Fiorenzo Mori, alias Dr Jekyll, per una perfetta selezione musicale latina.

