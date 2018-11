Walking Lecture “La città dei teatri e delle sale di spettacolo”

Sabato 24 novembre alle ore 10 in via XX Settembre, presso il Ponte Monumentale, si tiene il terzo incontro delle Walking Lectures, le quattro passeggiate tematiche nel cuore della città della rassegna “Big November 4” della Fondazione Ordine degli Architetti di Genova, che quest’anno affrontano il tema “Genova nei media”.

L’incontro a cura di Antonio Lavarello affronta il tema “La città dei teatri e delle sale di spettacolo”: un viaggio tra gli episodi più rilevanti dell’intensa storia che lega la Genova moderna ai luoghi dello spettacolo, dal Teatro del Falcone al Carlo Felice, da Carlo Barabino ad Aldo Rossi, dalle scenografie di Michele Canzio agli interni di Gilberto Govi.

La città di Genova ha con il teatro un legame particolarmente forte. I luoghi dedicati allo spettacolo hanno segnato concretamente lo sviluppo della città: dal Teatro del Falcone, uno dei primi teatri pubblici d’Europa, allo sviluppo della città ottocentesca a partire dal nucleo barabiniano costituito dal Teatro Carlo Felice (oltre che dal Palazzo dell’Accademia), la straordinaria concentrazione di sale da spettacolo (prima teatri poi cinema) nelle zone centrali, al punto di fare di via XX Settembre una piccola Broadway italiana, la tormentata ricostruzione del Carlo Felice, le molte occasioni in cui le rappresentazioni teatrali sono uscite dalle sale ad esse destinate per conquistare vari luoghi all’interno della città, la straordinaria rilevanza della figura di Michele Canzio, scenografo ma anche paesaggista e restauratore.

La walking lecture metterà in scena questi ed altri episodi architettonici ed urbani, provando a svelarne il dietro le quinte e presentandone gli attori e i registi più importanti.

