Vite di strada in un documentario: anteprima nazionale a Genova

Genova. Anteprima nazionale del documentario Nessun Fuoco Nessun Luogo lunedì 13 aprile alle 20.30 al cinema Sivori (Salita S. Caterina 48/R, Genova).

Introducono il film gli autori Marco Bertora e Carla Grippa, e il direttore del Club Amici del Cinema e del Missing Film Festival Giancarlo Giraud. Dopo la proiezione interverranno Marco Aime (antropologo culturale), Paolo Pezzana (esperto in politiche sociali riguardanti la povertà estrema e la marginalità) e Giacomo Toricelli (coautore del progetto). L’ingresso è gratuito. Dopo l’anteprima, il film sarà proiettato in altre sale cinematografiche regionali in collaborazione con il Missing Film Festival.

Il titolo “Nessun fuoco nessun luogo” proviene da un proverbio francese che indica le persone senza fissa dimora, il cui destino è vivere sulla strada senza un focolare domestico a cui tornare. Nella consuetudine di una città che vive una delle sue solite giornate, si snodano le vite di otto persone. Vite di strada, vite lente. Per chi non ha un posto dove stare, né un lavoro da svolgere, c’è il tempo da affrontare.

Un cammino quotidiano e costante verso gli stessi luoghi (la stazione, la biblioteca, i sagrati delle chiese), compiendo instancabilmente gli stessi fondamentali riti nell’attesa che l’orologio inesorabile avanzi.

Il tempo c’è, sempre: c’è per bere, per mangiare, per cantare, per lavarsi, per compiere ogni gesto, anche il più privato, sotto lo sguardo, subito distolto, di chi passa vicino e di tempo non ne ha.

Otto vite diverse, otto storie accomunate da un ininterrotto percorso di strada che ogni tanto si affronta assieme, a volte in coppia, spesso da soli.