Visite guidate all’Antico Mulino di Belpiano Ra Pria

L’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici organizza quest’anno l’ottava edizione delle Giornate Europee dei Mulini Storici. Lanciata nel 2012, la manifestazione riceve anno dopo anno un sempre maggiore interesse con l’obiettivo di far conoscere al pubblico un patrimonio architettonico, tecnologico e culturale spesso dimenticato.

È anche l’occasione per mutuare messaggi importanti e attuali quali la salvaguardia di edifici con valenza storica e architettonica, il rilancio di un turismo educativo, la conoscenza e valorizzazione di siti ambientali spesso incontaminati e non ultimo il rilancio di un’attività molitoria capace di trasformare in modo corretto i prodotti di un’agricoltura biologica in farine e prodotti utilizzabili per un’alimentazione sana.

I proprietari di mulini aderenti alle Giornate si sono resi disponibili ad aprire i loro edifici e ad accogliere il pubblico in questi due giorni, illustrandone il funzionamento e le storie che ad essi sono collegate, per creare l’attenzione dovuta a questi nostri gioielli troppo spesso ignorati a causa di stili di vita che privilegiano consumismo e tecnologia sempre più aggiornata. Con questi eventi vogliamo valorizzare i mulini e gli uomini ingegnosi e spesso coraggiosi che, col proprio lavoro e con la propria passione, stanno salvando dal degrado e in molti casi rilanciando, edifici, tecnologia e saperi affinati per millenni da parte di chi li ha preceduti.

Unico in Liguria per tipologia e funzionamento, il settecentesco Mulino “Ra Pria” di Belpiano, entusiasta socio AIAMS dal 2015, rientra pienamente tra i gioielli che l’Associazione si prefigge di far conoscere e di valorizzare. È infatti un raro esempio, ancora integro e tutelato come bene culturale, di impianto a forza idrica del XVIII secolo, di cui evidenzia il perfetto adeguamento al contesto e alle sue caratteristiche idrogeologiche.

Utilizzava la forza dell’acqua che scendeva dal beudo, canalizzandola in un percorso verticale a forte pendenza, per azionare una ruota a ‘grandi cucchiai’, posta orizzontalmente all’interno della caratteristica torre molitoria, a piano terra e lungo lo stesso asse della macina. La sua pregevole architettura in pietra ed elevata in altezza rappresenta qualcosa di ‘magicamente inaspettato’ nel meraviglioso contesto paesaggistico di fascia e di bosco, un’oasi perfettamente conservata ed accogliente anche negli interni, un luogo fuori dal tempo, dove immergersi nelle profondità della storia e del nostro spirito.

Anche l’Antico Mulino di Belpiano Ra Pria, che dal 2014 è già presente nelle Giornate Europee del Patrimonio, partecipa per il terzo anno all’iniziativa rendendosi disponibile ad accogliere i visitatori nelle due Giornate Europee dei Mulini Storici 2019 dalle ore 15 alle 18 per entrambi i giorni, raccontando la sua storia e quella del percorso fatto in questi ultimi anni.