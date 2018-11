Visite e laboratorio per famiglie “Prepariamoci al Natale inseguendo una stella”

Visita con laboratorio per famiglie in attesa del Natale. Partendo dalla passeggiata grandi e piccini andranno alla scoperta del simbolo di Genova, del porto su cui si affaccia e delle professioni di ieri e oggi ad esso legate. Lungo il tragitto verranno anche raccontati aneddoti legati alla tradizione natalizia genovese, con la lettura di brani e poesie a tema.

I bambini realizzeranno un piccolo presepe colorato che riproduce le tipiche statuine del settecento genovese da portarsi a casa. Al termine sarà possibile salire sulla prima terrazza del faro.

In caso di numero elevato di partecipanti il gruppo verrà diviso in due sottogruppi che a rotazione faranno laboratorio e salita al faro. In caso di raggiungimento del numero massimo l’evento verrà replicato domenica 2 dicembre sempre alle ore 15:30.

Quote di partecipazione: bambini fino ai 5 anni 6 €, bambini dai 6 anni e adulti 10 €

Ritrovo presso la scala mobile del Terminal Traghetti

Posti limitati su prenotazione: scrivere a laboratori@lanternadigenova.it indicando nome, numero partecipanti, recapito telefonico per le comunicazioni urgenti