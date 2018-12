Visita guidata “Il Fantasma di Paganini e i Misteri della Torre Grimaldina”

Visita guidata alla Torre e alle sue leggende, aneddoti, racconti e curiosità sulla presenza del fantasma di Niccolò Paganini a Palazzo Ducale e altre intriganti storie narrate dall’esperto specializzato in leggende Marco Alex Pepè e dalle guide turistiche Roberta Mazzucco, Rosanna Villa e Enrica Sebastiani.

Conosceremo gli amori di Paganini, scopriremo gli antefatti dell’incontro di Anna Passera, madre di Camillo Sivori con il Diavolo Musicista, e ancora sentiremo dalla voce dei narratori di quando, nel giugno 1947, il fantasma di Paganini si manifestò nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale durante le riprese di un film sulla sua vita.

Le narrazioni sono animate da Graziella Martinoli (attrice), Sophie Lamour (attrice fantasista), Milena Medicina (storica della tradizione genovese), Giovanni Di Dio (musicista), Franco Albanese (musicista), Maestro Pietro Genova Gaia (violinista), Chiara Nesti (attrice), Federico Librera (attore), Compagnia Teatrale Scena Difforme e tanti altri ospiti.

Partecipazione fino ad esaurimento posti (solo 120 in 4 rappresentazioni) – 30 per ogni gruppo. Quota di partecipazione: 15 €, bambini fino a 6 anni gratis (uno per ogni adulto per questioni di sicurezza), da 6 a 18 anni ridotto 9 €. Nella quota è compreso il costo del biglietto (da utilizzare quando si vuole) per la mostra “Paganini Rockstar” in corso a Palazzo Ducale (prenotazione obbligatoria).

Durata della visita con animazione 1 ora e mezza. La visita sarà replicata 4 volte dalle ore 15:30 con termine alle ore alle 20. Altre date in programma nel 2019: 13 gennaio, 10 febbraio, 24 febbraio.