Visita guidata e laboratorio per tutta la famiglia a Villa del Principe

Genova. Domenica 27 Settembre: Visita guidata a Villa del Principe e laboratorio adatto a grandi e piccini.

Villa del Principe e Mamma Cult presentano una speciale visita guidata: il pomeriggio inizierà con una breve visita guidata introduttiva allo spazio della dimora di Andrea Doria: unica reggia in un contesto repubblicano.

Villa del Principe, coi suoi giardini rinascimentali e il ninfeo grotta di Gian Galeazzo Alessi, costituisce una splendida esemplificazione del più lussuoso stile abitativo aristocratico genovese. La sua collezione di arazzi fiamminghi, di dipinti dei maggiori maestri italiani e stranieri e il ciclo decorativo di Perin del Vaga offrono innumerevoli spunti didattici e la possibilità di sperimentare un contatto diretto con l’arte e la storia europea. I bambini saranno presto coinvolti nell’attività di laboratorio di ceramica mentre i genitori continueranno a visitare e approfondire gli innumerevoli aspetti di una dimora la cui storia si dipana per quasi cinque secoli.

L’obiettivo del Laboratorio di ceramica è quello di favorire lo sviluppo della creatività, stimolare e\o migliorare la manualità, sviluppare la capacità di osservazione, progettazione e realizzazione. Le finalità del percorso sono quelle di sviluppare le proprie capacità manipolative, la creatività e la fantasia, attraverso esempi di manipolazioni e tecniche elementari di lavorazione della ceramica: la sfoglia, le impronte, il rilievo, il colombino.

Alla fine del laboratorio i bambini (e gli adulti) saranno guidati per le sale della dimora cinquecentesca alla scoperta dei personaggi che la abitarono.

Ritrovo: Ingresso del Museo di Villa del Principe, piazza del Principe 4, ore 15.30

Durata: 1 ora e mezza circa

Prezzo: (visita guidata, merenda, scheda didattica e laboratorio): 1 adulto e 1 bambino 18 euro, ogni adulto in più 10 euro e ogni bambino in più 6 euro. Per i bambini sotto i 2 anni l’ingresso è gratuito. Laboratorio adatto ai bambini dai 2 ai 99 anni!

Prenotazione obbligatoria.