Visita guidata ai tesori di San Lorenzo

Genova. Giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 agosto alle 21 “I tesori di San Lorenzo”. Visita guidata serale alla scoperta di San Lorenzo e la sua Cattedrale tra storia e leggenda con salita alle Torri della Cattedrale.

Secondo la tradizione, è ancora un ragazzo, Lorenzo, quando viene imprigionato dall’imperatore Valeriano affinché consegni “tutti i tesori della Chiesa”: ma la risposta data dal giovane diacono stupisce i presenti e lo conduce verso il culmine della sua fede.

Oggi, i tesori di san Lorenzo sono le meravigliose opere d’arte a lui dedicate, incastonate come gemme preziose nel complesso monumentale della Cattedrale: il momento del confronto con l’imperatore negli affreschi di Lazzaro Tavarone nell’abside, il suo martirio raffigurato nelle tarsie lignee del coro cinquecentesco – visitabile eccezionalmente per l’occasione -, così come gli altri episodi dipinti nelle ante dell’organo secentesco del Duomo, realizzate da Giulio Benso e Andrea Ansaldo, e negli affreschi con i Fasti dei Canonici (risalenti al XVIII secolo) che decorano il piano primo del Chiostro. A concludere la visita, sarà prevista l’ascesa alla torre loggiata del Duomo per cercare di cogliere la scia di qualche stella cadente, che, come molti sapranno, secondo la tradizione sono legate a San Lorenzo perché ritenute anticamente le scintille sprigionate dalla fiamma del martirio, o secondo un’altra versione, le lacrime sgorgate dagli occhi del Santo.

Costo € 16. Ridotto € 14. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Si chiede cortesemente ai visitatori un abbigliamento decoroso in rispetto del luogo.

Per info e prenotazioni: biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 (orario: da lunedì a domenica 10,00-18,00 chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it. Si consiglia prenotazione.