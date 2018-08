VintaGe in Porto, un tuffo nel passato attraverso moda, arte, design e musica

Genova. Sesta edizione di Vintage in Porto, la più grande mostra mercato vintage della Liguria che dal 2010 anima il Porto Antico di Genova con i suoi salti nelle varie epoche del ‘900 e nelle sgargianti mode del recente passato.

Vintage in Porto ogni anno viene caratterizzato da un tema filone conduttore degli eventi: da venerdì 3 a domenica 5 luglio piazza delle Feste al Porto Antico ospiterà, come da tradizione, la mostra mercato di selezionati espositori vintage provenienti da tutta Italia e tante iniziative culturali suddivise in 5 principali aree tematiche: moda, arte, design, musica e appunto gusto.

L’edizione 2015 vedrà i riflettori puntati sul tema “Food”, in occasione di Expo 2015, e al rapporto tra cibo e vintage in tutte le sue accezioni ed espressioni possibili: dalle favole per i bimbi al cake design, dalla mostra di insegne storiche legate al cibo, alla proiezione di film d’epoca a tema. Espositori e collezionisti d’arte d’ogni sorta convivranno all’interno della tensostruttura insieme alle grandi firme e riporteranno il pubblico di “vintage in porto” indietro nel tempo attraverso l’esposizione di abiti, accessori, libri, dischi, stampe d’epoca e della loro oggettistica vintage.

Le novità di quest’anno sono tante, sia tra gli espositori che nell’ambito eventi: a esporre ci sarà anche una storica liuteria genovese come “ll laboratorio del Vintage”, liuteria e chitarre vintage: chitarrista da sempre e collezionista di vintage da 20 anni, effettua riparazioni e modifiche a qualsiasi tipo di chitarre.

Nello spazio espositivo, inoltre, verrà dedicata un’intera area al Gusto per la moda con le acconciature e tagli di barba e baffi.

Il programma eventi dei tre giorni è molto fitto e, oltre alle collaudate collaborazioni con RetròScatto, le Pin Up di Sophie Lamour e l’esperta di Vintage Cristiana Crisafi, una delle novità di questa edizione è la partecipazione il Museo del Cinema di Cine Ciak, di recente apertura a Genova, che collaborerà con la proiezione, sabato 4 luglio alle 17, della “Grande Abbuffata” nella sede di piazzetta San Marcellino 6/2.

Particolarmente ricca l’area Gusto per l’arte e musica: si comincia venerdì 3 Luglio alle ore 21 con uno spettacolo di rock & roll acrobatico, cui seguiranno balli scatenati dagli anni ’40 ai ’60 con i Mash Up e il concerto della Dirty Dixie Jazz Band.

Sabato 4 Luglio alle 21 Esibizione di Lindy Hop and Charleston Routine con Marcos Agote e Alida Ascari, fondatori di “Swing Maniacs”, la prima scuola di danza a Genova interamente destinata allo Swing.

A seguire dalle 21.30 si continuerà a ballare “electro swing” con Dj Resident An Twan.

Per la prima volta la kermesse ha pensato anche ai bambini con delle attività ad hoc dal sapore Vintage allestendo un’Area bimbi a cura della Bottega delle Favole di Anna e Maddalena Morchio: dalle 16,30 spazio al cantastorie Franco Picetti con “Storie di Pesto, tavoli magici e farinata…in musica”, e a seguire laboratorio munariano realizzato con materiali alimentari e tecniche alternative “Il cibo e i suoi colori…storie di macchie che diventano mondi”.

Orari: venerdì 3 Luglio dalle 17,30 alle 23,30; sabato 4 luglio dalle 11,30 alle 23,30, domenica 5 luglio dalle ore 10 alle 20.

Ingresso libero con donazione facoltativa.