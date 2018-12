Da sabato 8 dicembre alla vigilia di Natale al centro commerciale L’Aquilone in Valpolcevera, via Romairone 10, ogni pomeriggio i bambini possono entrare nel magico Villaggio Baita Innevata.

Per quattro ore, dalle 15:30 alle 19:30, sono in programma tanti bellissimi e divertenti laboratori creativi per i più piccoli proprio sul tema del Natale.