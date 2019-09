Villa Pagoda, venerdì 20 settembre le danze sfrenate degli Zenaswingers

Genova – Dal Sol Levante agli Stati Uniti, nel segno del jazz e di danze sfrenate. Venerdì 20 settembre, dalle 19 alle 24, gli Zenaswingers riportano la magia degli anni Trenta a Villa Pagoda a Nervi (via Capolungo 15), con balli swing sulle note di Max Vigilante e ZenaStompers.

Una serata aperta a tutti i ballerini e agli amanti della musica swing, con la Sala Parchi del Ristorante Paganini trasformata per l’occasione nella pista di un jazz club. Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie: grande protagonista sarà la musica swing con i suoi balli acrobatici, grazie alle esibizioni e animazioni dei ballerini del collettivo Zenaswingers a coinvolgere il pubblico in una location dal fascino unico. «Quest’iniziativa è il primo vero assaggio della nostra stagione autunnale – racconta Christian Sangermano, direttore artistico di Villa Pagoda – che abbina divertimento e cultura alla voglia di aprire uno spazio così bello alla città». Tra cocktail, stuzzichini e un primo piatto sotto la supervisione dello chef Giuseppe Gentile, i partecipanti si potranno scatenare sulla musica di Max Vigilante e Zena Stompers. «A breve sveleremo il calendario autunnale – prosegue – ma possiamo già anticipare che nei prossimi mesi ospiteremo jazzisti di calibro nazionale e inaugureremo un format innovativo, che sposerà comicità e sapori all’insegna della genovesità».

VILLA PAGODA E RISTORANTE PAGANINI: SPAZI UNICI E APERTI ALLA CITTÀ

In uno stile che ruba il fascino alle caratteristiche costruzioni cinesi, Villa Pagoda è una location suggestiva nata a fine Settecento e dai tratti tipicamente orientali. «A commissionarla fu un ricco mercante genovese – racconta Christian Sangermano – che, in questo modo, sperava di placare la nostalgia di casa della ragazza orientale della quale era invaghito. Ed è un altro grande viaggiatore a ispirare il mood della struttura e del ristorante, intitolato a Niccolò Paganini e vera e propria perla all’interno di Villa Pagoda». Il leggendario musicista genovese tornava spesso a Nervi per far visita all’amico e avvocato Luigi Guglielmo Germi, e incarna a pieno lo spirito di Villa Pagoda e del Ristorante Paganini, che accolgono quotidianamente viaggiatori da tutto il mondo offrendo cultura e musica. Un albergo e una location per eventi versatile e incantevole, che trasporta indietro nel tempo dall’ atmosfera magica creata da pareti, pavimenti e arredi ispirati al Sol Levante. «É uno spazio che stiamo aprendo sempre più alla città – conclude – in modo che, oltre ai turisti, anche i liguri ne possano godere le bellezze».

La serata Swing a Villa Pagoda comincia alle 19. Il biglietto d’ingresso, comprensivo di un aperitivo e di un primo piatto, costa 20€. Ingresso dopo cena a 12€. Prenotazione obbligatoria da effettuare a info@zenaswingers.it o al 3497066009 o al 0103726161. Villa Pagoda dispone inoltre di un parcheggio gratuito.