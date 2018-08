Villa Bombrini: Halloween a ritmo Swing e Rock \'n\' Roll con gli Zenaswingers

Genova – Martedì 31 ottobre, dalle ore 22, una “spettrale” Villa Bombrini (via Ludovico Antonio Muratori 5, Cornigliano) ospita “Hell of a Party”, festa di Halloween organizzata dal collettivo Zenaswingers in collaborazione con Momentum Events. Villa Bombrini, dimora aristocratica del ponente genovese costruita nel 1752, aprirà le porte all’atmosfera horror della tipica festa americana, con i partecipanti invitati a travestirsi nel modo più spaventoso possibile.

Le note swing degli Zenaswingers e la musica dal vivo di Max & HisZenaStompers animeranno la sala al pianoterra di Villa Bombrini, per l’occasione con un allestimento speciale tra zombie, vampiri e mummie. Il dj toscano Max Morel sarà protagonista nella sala al piano superiore, con un dj set disco. A ogni piano della villa sarà attivo un servizio bar, che servirà cocktail e soft drinks. Una sala sarà adibita a guardaroba, ed è inoltre garantita la sorveglianza al parcheggio.

L’entrata costerà 10 € per le donne, 15 € per gli uomini. La prima consumazione è inclusa, è obbligatoria la prenotazione, da effettuare via mail al momentumgenova@gmail.com o via Whatsapp al 349 7066009.

Per ulteriori informazioni, Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1915678298693767/?active_tab=about