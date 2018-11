VIII Salone del Libro di Montagna

Pronti a salire in vetta! Alla Libreria Libro Più di via Paolo Anfossi 228R tutti con gli scarponi ai piedi (metaforicamente) per il Salone del Libro di Montagna in collaborazione con il Club Alpino Italiano di Bolzaneto.

Le presentazioni in programma:

Sabato 1 dicembre

ore 17:30 Alessandro Grillo, Un sogno lungo 50 anni (Versante Sud Edizioni)

ore 18:30 Vittorio Puggioni, Anime raccontate (Conti Editore)

ore 20:30 Andrea Parodi, Vette e vie normali (Andrea Parodi Editore)

Domenica 2 dicembre

ore 17 Enrico Camanni, Verso un nuovo mattino (Editori Laterza)

ore 18 Nanni Villani, alpidoc100 (Club Alpino Italiano)

ore 20:30 Michele Fanni, Di pietre o pionieri, di macchia o altipiani (Montura Editing)