Viaggionauta al Castello D\'Albertis

Genova. Presentazione del libro “Viaggionauta” una guida di luoghi insoliti. Un libro nato dal blog di Valeria Copperi, creato nel 2015 (www.viaggionauta.com) che ha avuto sempre come denominatore comune il viaggio, coniugato a 360°. Non è e non vuol essere la solita “classica” guida turistica, è stato un progetto pensato e scelto per viaggiatori “curiosi e incuriositi”, che guardano oltre, che cercano qualcosa di diverso in città già turisticamente inserite in percorsi standardizzati.

Se alla piazza immortalata in tutte le guide e cartoline preferisci un palazzo nascosto, ma dalla storia appassionante o se alla meta ultra gettonata prediligi una destinazione insolita, Viaggionauta è il libro che non può mancare nella tua valigia. Questa guida, opera della torinese Valeria Copperi, propone, o meglio regala, al lettore luoghi curiosi e particolari da scoprire in Italia ed Europa. Sfogliando le pagine di Viaggionauta si potranno conoscere le anime più intime delle città, quelle che non sono sotto i riflettori ma che contribuiscono a renderle posti unici e magici. Preparate i bagagli: si parte! ”

Viaggionauta è stato presentato sabato 12 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, presso lo stand degli Editori del Piemonte e a questo evento ne sono seguiti altri e altri ne seguiranno in alcuni dei luoghi da me descritti e indicati sulla relativa pagina di Fb. Alla serata del 5 luglio parteciperanno inoltre, l’editore Katia Bernacci, la tea sommelier Stefania Bruno e il fotografo Mauro Tuninetti, per un viaggio “culturale” di insolito interesse.