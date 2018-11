“Viaggio senza vento” – Omar Pedrini in concerto al Teatro Govi

Sabato 24 novembre alle ore 21 sale sul palco del Teatro “Rina e Gilberto Govi” in via Pasquale Pastorino 23 a Bolzaneto uno degli artisti rock più amati della scena nazionale: Omar Pedrini, altrimenti detto lo Zio Rock. È proprio il rock a fare da padrone durante la serata a teatro, in occasione dello spettacolo che porterà in scena il progetto “Viaggio senza vento”, che celebra i 25 anni dell’album omonimo dei Timoria.

Hanno partecipato al progetto tantissime band provenienti da Genova e dalla Liguria, ognuna della quali ha registrato uno o più brani dell’album. Queste registrazioni sono poi diventate a loro volta un album che omaggia il rock dei Timoria e di Omar Pedrini.

Il rock arriva a teatro e lo fa in grande stile. I capofila sono i componenti di El Topo Rock Hotel – Timoria & Omar Pedrini Tribute Band, capitanati dall’ideatore del progetto, ovvero Marco Pendola, che interpreteranno “Senza vento” e a seguire tantissime band con altrettante canzoni che fanno parte della tracklist originale.

Oltre a celebrare il rock dei Timoria e di Omar Pedrini lo spettacolo darà anche un contributo e un aiuto concreto ad Abeo Liguria Onlus, un’associazione non profit di genitori di bambini affetti da patologie oncoematologiche in cura presso l’Ospedale Giannina Gaslini di Genova, il cui scopo è proprio quello di sostenere a 360 gradi – economicamente, psicologicamente e proattivamente – i pazienti colpiti da malattie emopatico oncologiche.

Il ricavato della serata e della vendita dell’album (acquistabile non solo al Govi ma anche online a 15 € comprensivi di spedizione contattando musicproeventi@gmail.com) verrà devoluto ad Abeo Liguria.

Biglietti: unico € 12

Biglietteria: giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30