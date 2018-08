In viaggio con Rocco Papaleo e Giovanni Esposito

Genova. Un teatro-canzone che trasporta gli spettatori (in questo caso passeggeri) in un viaggio divertente ed emozionante. Tutto questo è Buena Onda, spettacolo di Valter Lupo, Valerio Vestoso, Rocco Papaleo e Giovanni Esposito, in scena al Politeama Genovese.

Papaleo ed Esposito, nelle loro gag che alternano comicità a riflessione, saranno accompagnati dalla musica dal vivo: Francesco Accardo alla chitarra, a Jerry Accardo le percussioni, Guerino Rondolone al contrabbasso e Arturo Valiante al pianoforte.

Inizio alle 21, prezzi da 23 euro.