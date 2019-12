VENTI SUL MARE_LA FESTA FINALE

Letture, workshop d’illustrazione e spettacoli: il 15 dicembre la Biblioteca Edmondo De Amicis conclude il suo Ventennale al Porto Antico con una grande festa dedicata ai bambini e alle famiglie.

Per l’occasione è visitabile la mostra dedicata alla sua storia (Venti sul Mare in mostra) oltre a quella sul “Fantastico mondo” dell’illustratore Sergio Olivotti. Per l’intera giornata, mercatino di Natale del libro usato.

10.30_ Il Natale di Coccole e libri

Incontro NpL per bambini 0-3 anni

15.00_Verdi OperaLand – Chi è di scena!

Spettacolo interattivo con focus su Giuseppe Verdi, per bambini dai 4 anni in su.

15.30_100 tipi di elefante

Workshop di illustrazione con Sergio Olivotti, per bambini dai 6 anni.

17.15_ Musica e letture per un Natale a colori

Con interventi di Dario Apicella, Giovanni Parodi, Pier Mario Giovannone e Noemi Baldini

La partecipazione è gratuita, occorre la prenotazione al n. 0105579560