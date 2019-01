Venerdì latino con spettacoli e workshop e sabato di liscio sul mare al Caribe

Venerdì 18 gennaio 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3) torna l’appuntamento del venerdì latino più amato con tanti ospiti e grandi spettacoli. Dalle 22 nella sala portorico e hustle si tiene lo stage gratuito di latin hustle con dj Julian; a seguire si balla con la musica di dj Erick La Voz e il gruppo Karisma Team, che presenteranno al pubblico il loro nuovissimo show. Nella sala kizomba, dalle 22.30, si tiene il workshop gratuito di kizomba in compagnia dei maestri Davide e Noemi, per poi scatenarsi sulla musica di dj Chris. Nella sala cubana si balla in compagnia di dj Mauricio “El bimbo” Hernandez e dei ballerini del Caribe Moreno Niosvel, Bryan Perez, Alfredo Angulo, Amelia de Martis, Anaisa Castillo e Katherine Pizarro. Infine, nella nuova sala di bachata fusion dj Jonathan selezionerà le migliori bachate tutte da ballare.

Ingresso con consumazione 10 euro (per i soci Caribe 8 euro). Informazioni: 335207103

Sabato 19 gennaio serata“Liscio sul mare”, dedicata a tutti quelli che amano il liscio ma non solo. Durante la serata si ballerà fox, mazurka, valzer, ma anche bachata, polka, rumba, tango, milonga e balli revival. Alla console ci sarà dj Silvia Foschia.

Info e prenotazioni: 347 4314742