Venerdì latino con spettacoli e stage e sabato liscio al Caribe Club

Venerdì 5 aprile 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 22, ritorna l’appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti. Durante la serata sarà presentato in anteprima per il pubblico del Caribe lo show “Impact Gem”, con coreografia di Fernando Sosa, uno dei più grandi coreografi e ballerini caraibici famoso in tutto il mondo. Dalle 22 si terrà inoltre lo stage gratuito di Sosa Style con Demetrio Ciavorella, maestro de La Maison Latina – Scuola di balli caraibici.

La serata continua nelle 4 sale principali, con dj e ospiti ad animare la nottata latina. Nella sala di salsa in linea – portoricana si balla con la coppia dj Davide “Ricks” Riccardi e dj Juanito alla console, mentre nella sala cubana torna l’appuntamento con la musica di dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez e l’animazione di Moreno, Alfredo, Bryan, Anaisa, Amelia e di tutti i ballerini dello staff del Caribe. Nella sala kizomba si balla con dj Chris e il gruppo Quiero Kizomba. Infine, nella nuova sala di bachata fusion, si balla con dj Jonathan Lopez. Informazioni: 335207103.

Sabato 6 aprile dalle ore 21.30 è in programma una serata di “Liscio sul mare”, dedicata a tutti gli amanti del ballo liscio ma non solo. Durante la serata si ballerà fox, mazurka, valzer, ma anche bachata, polka, rumba, tango, milonga e balli revival. Alla console ci sarà dj Silvia Foschia. Dalle ore 20.30 alle 22 ci sarà la possibilità di fare apericena al prezzo di 15 euro, compresa la prima consumazione della serata, con prenotazione obbligatoria entro giovedì 4 aprile (al numero 335207103). Informazioni: 3474314742.