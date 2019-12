Venerdì latino al Caribe

Venerdì 20 dicembre 2019 al Caribe Club di Genova (Corso Italia 3), dalle 22.30, ritorna l’appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli e ospiti. Durante la serata, è in programma la festa di Natale della scuola Isla Latina, con la presenza della maestra Paola e di tutti gli allievi dei corsi. Inoltre, è in programma il doppio show dei ballerini Jonathan e Ilaria e delle ragazze del corso di Lady Cuban Style tenuto da Anaisa Castillo della Caribe Academy. Alla console cubana ci sarà il dj Arsenio Carbonell Turro, mentre in pista si ballerà con i ballerini del Caribe Moreno, Alfredo, Bryan, Anaisa, Amelia, Daniela, Federica e gli special guests Almilcar Delgado Borrero e Anaisa Castillo. Nella sala bachata si conferma alla console dj Jonathan Lopez, accompagnato dall’animazione dei ballerini della Caribe Academy. Infine, nella sala kizomba si balla con i dj Chris e Simo e con i ballerini Joseph e Vale De Salvo.

Ingresso 10 euro con consumazione (tesserati Caribe 8 euro). Informazioni: 335207103