Venerdì disco e latino sulla spiaggia al Goa Beach

Genova. Venerdì 14 luglio 2017 al Goa Beach di Corso Italia (Lungomare Lombardo) continuano gli appuntamenti con il venerdì disco & latino coordinato dallo staff del Cezanne. Dalle 21 stage di bachata sensual sulla pista latina affacciata sul mare, che durante la serata ospiterà i ballerini internazionali Fabio Di Lillo e Manuela Salvi, che per la prima volta a Genova presenteranno il nuovo show “I Need You”. A seguire animazioni con il gruppo Total Dance e musica di dj Gino. Nella pista revival e dance, a bordo piscina, spazio a dj Fabrizio Cignetti, dj Allerino e al vocalist Franco Nativo con una selezione disco per ballare fino all’alba. Costo prima consumazione 10 euro. Per prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.