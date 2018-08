Venerdì disco e latino al Goa Beach

Venerdì 27 luglio al GOA Beach (lungomare Lombardo 21) ritorna l’appuntamento del venerdì notte targato Cezanne Disco Club di Beppe Cantatore: dalle ore 22 doppia pista disco e latina per un divertimento duplicato.

Durante la serata ci sarà anche la festa “Cocco Bello”, per vivere la vera atmosfera dell’estate in spiaggia. Nella pista a bordo piscina spazio alla musica disco e commerciale, con Franco Nativo nelle vesti di vocalist e i dj Allerino e Fabrizio Cignetti alla console; per l’occasione, verranno selezionati tutti i più grandi successi commerciali degli anni 80 e 90.

Nella pista latina in riva al mare, spazio alla danza caraibica e al reggaeton con le animazioni dei ballerini Glemyr e Raul Hernandez.