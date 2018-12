Valpolcevera da premio Nobel: Ugo Dighero interpreta il “Mistero Buffo” di Dario Fo a Trasta

Genova. Teatro con la T maiuscola al circolo Barabini di Trasta: venerdì 21 dicembre 2018 un grandissimo fuori programma, con lo spettacolo di Ugo Dighero.

L’attore-comico genovese, infatti, porterà sul palco del circolo il famoso “Mistero Buffo”, monologo scritto da Dario Fo, considerato opera cardine per il teatro italiano ma non solo: lo studio e la narrazione linguistica dietro a quest’opera rispolverano le radici per la ruralità e le collettività nascoste.

Ingresso libero con tessera ARCI, apericena a partire dalle 19 e spettacolo alle ore 21. Non è necessaria prenotazione.