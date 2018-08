Valle Christi, torna il Festival tra i ruderi del monastero

Rapallo. La XIV edizione del Festival Internazionale di Valle Christi 2016 Rapallo si terrà dal 13 luglio all’8 agosto 2016, sempre tra i ruderi del monastero di Valle Christi, a Rapallo, nella frazione di San Massimo.

Quest’anno il Festival ospiterà la 1° edizione di Valle Christi Jazz, rassegna Jazz con quattro concerti (25 giugno, 14 luglio, 20 luglio e 29 luglio) con artisti di calibro internazionale.

Mercoledì 13 luglio alle 21.30 a ingresso libero, il Festival inaugura con lo stand up comedy di Fabrizio Matteini, dal titolo “La mia ragazza”, direttamente dal successo televisivo di Zelig, figure grottesche del nostro tempo per ridere e pensare.

Segue, il 19 luglio, “Xena Tango”, Le strade del tango da Genova a Buenos Aires, serata dedicata al tango, con interpreti di qualità (Roberta Alloisio voce, Fabrizio Vernizzi piano, Giampaolo Costantini bandoneon, Roberto Piga violino e Pietro Martinelli contrabbasso e una coppia di ballerini).

Si prosegue il 26 luglio con “Erodiade” di Giovanni Testori diretto e interpretato da Iaia Forte, seguito il 28 luglio da “Faccia da…Paganini”, racconti tra musica e teatro dagli scritti di Niccolò Paganini, con Mauro Pirovano e i Liguriani.

Il 4 agosto “La ragazza con la valigia” scritto ed interpretato da Paola Minaccioni, istantanea contemporanea della situazione femminile.

Il 6 agosto sempre alle 21.30, “Serata con Shakespeare: tra sonetti, monologhi e dialoghi” con Linda Gates, (Northwestern University Chicago) e Guy Roberts (Artistic Director Shakespeare Prague) e il coordinamento di Kiara Pipino

Chiusura il l’8 agosto con lo spettacolo “Fondamentalmente avevamo voglia di vederci“.

La rassegna Jazz prevede quattro concerti: il 25 giugno con Kind of Bill, tributo a Bill Evans, con Dado Moroni al pianoforte, Eddie Gomez al contrabbasso e Joe La Barbera alla batteria, il 14 luglio, Swing all stars, il 20 luglio, con Roma to Paris di “On Air Trio”. Si chiude il 29 luglio con Mattia Cigalini Quartet