A Uscio la festa del cane, tra dimostrazioni, “dog olimpiadi” e passerelle

Uscio. Il Comune di Uscio organizza la “Festa del cane”. Sabato 24 settembre a partire dalle ore 16 in località Cian Crosu (Calcinara), dimostrazione di primo soccorso veterinario e gestione delle emergenze domestiche.

Domenica 25 settembre, giornata interamente dedicata al mondo cinofilo. A partire dalle ore 10 Dog Olimpiadi, un divertente percorso con prove a tempo, ideato dall’associazione Viva Dogs, da svolgere assieme al proprio cane. Alle 12.30 possibilità di pranzare nei ristoranti del posto a soli 15 euro (primo, secondo, dolce, acqua, vino e caffè).

Si riprende alle 14 con la premiazione delle olimpiadi e l’inizio di cani in passerella, sfilata di cani di razza e fantasia che si concluderà con la premiazione finale e il Best in Show. Tra i premi speciali, il miglior giovane handler, il cane che arriva da più lontano, il cane appena adottato e la storia d’amore più commovente. Ospite d’onore l’Associazione Border Collie Rescue Italia con il presidente Michele Pucci e le storie dei cani salvati da abbandoni e maltrattamento. Per tutta la giornata di domenica, presso l’area stand saranno presenti: ambulatorio mobile e centro di fisioterapia veterinaria genovese che, con i loro medici veterinari, offriranno consulenza gratuita, il consulente alimentare di trainer, il Rifugio di Rapallo.

Durante le due giornate sarà organizzata una colletta alimentare, raccolta coperte, guinzagli e antiparassitari da devolvere agli ospiti del canile di Rapallo.

Alla manifestazione di domenica potranno partecipare i cani che hanno compiuto il terzo mese d’età, vaccinati e registrati all’anagrafe canina.