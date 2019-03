\"Uomini straordinari...come il mio papà!\" - attività per famiglie

Domenica 17 marzo alle ore 15.00 anticipiamo i festeggiamenti per la Festa del Papà, proponendo alle famiglie un percorso alla scoperta degli uomini straordinari della Wolfsoniana di Nervi.

Inventori, combattenti, grandi artisti oltre che padri. Chi erano questi uomini eccezionali? Che cosa raccontano le loro opere?

Gli operatori museali del Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, accompagneranno i visitatori alla scoperta di artisti straordinari, padri ed inventori focalizzandosi sul loro rapporto padre e figlio. Il percorso si snoderà attraverso dipinti, arredi ed opere facenti parte della collezione di Mitchell Wolfson Jr, il vero e proprio “padre” del museo Wolfsoniana di Genova Nervi.

Alla fine della visita verrà proposto un laboratorio in cui i giovani partecipanti potranno creare un regalo da portare al proprio papà per ricordargli che, anche lui, è un uomo straordinario come quelli di cui si è raccontato all’interno del museo.

Info e prenotazioni: biglietteriawolfsoniana@comune.genova.it / 0103231329

Prezzo: (ingresso, approfondimento e laboratorio) 7 euro. Attività per bambini dai 5 ai 12 anni