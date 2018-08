Uomini e No

Genova. La consulta delle elette del Municipio VI Medio Ponente vuole sensibilizzare un target specifico ai temi dell’educazione sentimentale, della prevenzione, e tutti quegli aspetti emotivi e psicologici che entrano in gioco nel momento in cui ci si mette in relazione con “l’altro”.

In modo particolare, con riferimento alla violenza di genere, il cuore del progetto parte da un punto di vista diverso, quello maschile, per affrontare la questione con una prospettiva interna al problema, e comprendere quali siano i meccanismi “sbagliati” che fanno nascere e alimentano la violenza.

Letture, performance e dibattiti, sul tema della violenza. Interverranno in particolare l’attrice Irene Gulli, con alcune letture sul tema, tre psicologi e psicoterapeuti del Centro Antiviolenza Mascherona e del Centro White Dove Evoluzione del Maschile Onlus, e per finire un’esposizione a cura dell’Ateneo del Libero Pensiero.