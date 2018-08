Uno spettacolo per raccontare la semplicità della bellezza

Genova. Il Pesciolino d’oro racconta la fiaba, attraverso gli occhi e il ricordo del vecchio pescatore, attraverso alcuni divertentissimi battibecchi tra il marito e la moglie e con il prezioso ausilio di una suggestiva scenografia che verrà di volta in volta trasformata, in barca, in casa, in palazzo e in castello lasciando i piccoli spettatori pieni di stupore.

Ispirato a Il vecchio pescatore di Aleksandr Puskin, una fiaba che ci ricorda come la ricchezza non faccia la felicità e che per essere felici spesso sia sufficiente saper scorgere la bellezza in ciò che si possiede e in ciò che ci circonda.

Spettacolo per bimbi dai 4 anni. La domenica, alle 15, laboratorio “Cre-attività… I laboratori del fare” a cura di asilo nido La Monelleria di Carignano.

Inizio alle 16, biglietti da 6 euro.