Sant’Olcese. Una calza lunga ben 38 metri a coprire praticamente tutto il campanile della cittadina alle porte di Genova. Nel centro del paese, a partire dalle 14.30, giochi per bambini e ovviamente distribuzione di dolci per tutti i gusti. Prevista anche una raccolta di giochi nuovi e usati per l’ospedale Gaslini e altre onlus genovesi.