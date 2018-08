Un rinnovato Romeo e Giulietta in scena al Politeama

Genova. Torna in scena una delle produzioni di maggior successo della compagnia del Balletto di Roma, firmata dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde, con allestimento e cast completamente rinnovati. Liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare, lo spettacolo è accompagnato dalle straordinarie musiche di Sergej Prokof’ev.

A trent’anni dalla creazione, la danza dell’amore impossibile rinasce sui palcoscenici italiani. La vicenda si sposta da Verona a un paese italiano mediterraneo – che incarna anche un qualsiasi sud – tra tradizioni, leggi furibonde e inesorabili, sentimenti di odio e di amore sublimi, divisi tra bellezza e ferocia. A esasperare ancora di più le emozioni dei personaggi, anche il tempo in cui si muovono: non più un medioevo giocoso ed esotico come quello Shakespeariano, non più un medioevo romantico come quello ottocentesco, ma il secondo dopoguerra del Novecento, con tutte le sue tensioni tra tradizionalismo e spinta a ricostruire e rinnovare.

Inizio alle 21, biglietti a partire da 23 euro.