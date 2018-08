Un Pinocchio originale al Teatro della Tosse

Genova. Liberamente ispirato alle avventure di Pinocchio, arriva sabato 18 (ore 20.30) e domenica 19 aprile (ore 18.30) al Teatro della Tosse, Pinocchio, storia di un burattino di Carlo Collodi.

Divertente, crudo, allegorico. Un Pinocchio che non ti aspetti tra maschere e musiche gotiche. E gli attori diventano burattini.

Ci troviamo davanti a un Teatro delle Marionette dismesso: il rosso sipario scolorito, consumato dalle tarme, le corde appese, abbandonate lì chissà da quanto e da chi e un vecchio baule grezzo. Eppure, in questo abbandono umano, permane un sapore d’incanto, come se da un momento all’altro le luci della sala si spegnessero e le vecchie marionette dai costumi sdruciti riprendessero autonomamente vita, senza mano umana a muoverle, per raccontare la storia che hanno raccontato sempre: quella di Pinocchio, il burattino meraviglioso.

Ad accompagnarci in questo mondo, frontiera magica tra sogno erealtà, è la figura enigmatica della Fata-bambola turchina. Lei è la narratrice-manipolatrice della storia che, usando costantemente i trucchi teatrali del luogo fatato di cui sembra padrona, guida Pinocchio nelle sue avventure-disavventure iniziatiche.

Zaches Teatro è attiva sul territorio nazionale ed internazionale dal 2007 e riceve sostegno dalla Regione Toscana come giovane compagnia di teatro dal 2010. Lavora sul connubio tra vari linguaggi artistici: la danza contemporanea, i mezzi espressivi del teatro di figura, l’uso della maschera, il rapporto tra movimenti plastici e musica/suono elettronico dal vivo.

Con le ultime produzioni ha partecipato a importanti festival nazionali e stranieri dedicati alla scena contemporanea, ricevendo premi e riconoscimenti anche all’estero. Con la produzione Mal Bianco nel 2013 la compagnia è stata selezionata all’importante progetto interregionale Teatri del Tempo Presente indetto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Lo spettacolo è adatto ai bambini dagli 8 anni in su. Biglietti a 20 euro.



La prima di sabato è preceduta dal concerto di Naim Abid dei Tuamadre alle 19 nel Foyer.