Un mare di stelle 2019, al via le iscrizioni al Concorso Canoro di Arenzano

Al via le iscrizioni all’edizione 2019 del Concorso canoro “Un mare di stelle” organizzata da ACM – Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano (GE). Il Concorso mette a disposizione degli artisti selezionati, un’orchestra formata da trenta elementi. L’obiettivo è la valorizzazione dei giovani nella musica e nello spettacolo, attraverso la collaborazione di esperti del settore. Quest’anno alcune novità.

Cambia la location: ad ospitare il Concorso sarà Parco Figoli in cui ha sede la Villa omonima e che ospita ogni primavera Florarte. Inoltre le serate finali del Concorso si terranno il 19 e 20 luglio, mentre il 21 sullo stesso palco salirà il cantautore Emanuele Dabbono. Già autore di hit di successo per Tiziano Ferro (Valore Assoluto, Il Conforto..), Dabbono presenterà con la sua band l’ultimo album live “Leonesse” che segna i 20 anni di carriera.

PARTECIPAZIONE

Tornano le due categorie a cui è possibile iscriversi: “Nuove Proposte – Inediti” e “Sezione Interpreti – Cover”. Non è ammessa la partecipazione delle band ma sono ammessi gruppi vocali. I concorrenti potranno accompagnarsi o essere accompagnati da un solo strumento. Il Concorso è rivolto ad artisti che siano meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, letterarie, interpretative, oltre che per l’originalità complessiva della loro proposta. Il Concorso non prevede limiti di età e non preclude generi musicali.

AUDIZIONI

Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione è il 10 maggio 2019. L’iscrizione potrà essere effettuata tramite il sito web all’indirizzo www.concorsocanoro.it, compilando l’apposito modulo cliccando su “Iscriviti” o su “Regolamento” per visionarlo. Seguendo le indicazioni, si potrà anche scegliere tra le due modalità di audizione previste:

dal vivo ad Arenzano le domeniche del 5 e 12 maggio di fronte una Commissione

online inviando un video live tramite mail che verrà valutato dalla Commissione stessa

PREMI

Per il primo classificato della categoria “Inediti” il premio consisterà nella produzione del brano vincitore presso gli studi della OrangeHomeRecords unitamente alla realizzazione di un videoclip, prodotto da Two Minutes Movie, estratto dal making of delle registrazioni. Per il vincitore della categoria “Cover” il premio è un radiomicrofono modello Shure BLX24R/SM58 S8. Previsti riconoscimenti anche per i secondi e i terzi classificati.