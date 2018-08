Un grande classico per bambini e famiglie

Genova. Il gatto con gli stivali, che fa parte del ciclo delle fiabe classiche, è stata messa in scena utilizzando varie tecniche del teatro di figure animate a viso aperto da un attore che dà vita allo spettacolo. L’attore diventa cantastorie di altri tempi, uno spensierato cantante di Valzer e filastrocche, mentre un gatto, un pupazzo in gommapiuma, ne combina di tutti i colori sopra a una vecchia tavola da stiro riadattata a palcoscenico itinerante.

Altri personaggi saltano fuori da teatrini che hanno come scenografia i quadri di Vincent Van Gogh. Piccole figure in terracotta che, nelle coloratissime strutture in legno si muovono azionate da fili che danno spazio e vita alla favola. I colpi di scena e il coinvolgimento del pubblico non mancano mai in una situazione comica ed esageratamente teatrale.

Inizio alle 10, biglietti da 6 euro.