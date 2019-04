\"Un Fumetto al Museo La camera, il pulcino e.. tante avventure!\"

Un laboratorio dedicato al fumetto, a cura del Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che consentirà alle famiglie partecipanti di entrare nel mondo fantastico dell’artista Antonio Rubino attraverso l’opera “La camera dei bambini”, parte della collezione permanente della Wolfsoniana.

Alla base dell’esperienza ci sarà la vita e l’arte di Antonio Rubino, storico fumettista e disegnatore italiano, creatore del Corriere dei Piccoli e di molti dei disegni caratterizzanti l’immaginario dei più giovani. La camera dei bambini, in cui si mescolano personaggi delle fiabe, con animali e oggetti animati, rappresenta un viaggio nel mondo della fantasia, la vera protagonista indiscussa del lavoro e della vita dell’artista. I personaggi, che popolano non solo i pannelli della camera ma anche gli arredi, nascono dall’immaginario di un uomo protagonista dell’importazione in Italia del fumetto e della creazione di personaggi immortali per i più giovani.

Il laboratorio permetterà ai visitatori non solo di diventare autori, ma anche protagonisti delle loro storie. Come si fa a disegnare una rana partendo da un solo cerchio? Come si riesce a fare urlare un personaggio dalla paura? Vignette, didascalie, stili di scrittura e disegno sono gli strumenti che verranno approfonditi e che serviranno per esprimere il proprio mondo fantastico sotto forma di fumetto.

Ad accompagnare i neo fumettisti in questa meravigliosa avventura, ci sarà un piccolo personaggio, un pulcino, che rappresenta giocosamente l’unione del mondo fantastico di A Rubino e il mondo dei giovani ospiti.

E’ richiesta la prenotazione. Costo: 7 euro (comprensivo di ingresso, approfondimento e laboratorio)