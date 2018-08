Un connubio tra medio-oriente e occidente con le musiche di Fazil Say

Genova. Il “Mozart Turco” riesce a conquistare pubblico e critica con le sue magnifiche qualità tecniche: Fazil Say è solista al teatro Carlo Felice dove propone, tra le altre, le Sonate in Do minore K 457 e quella in Do maggiore K 330 di Wolfgang Amadeus Mozart.

La sua fama di artista virtuoso si è diffusa già a sedici anni: il musicista si è fatto conoscere fin da subito come “cosmopolita”, proprio per il lavoro di armonizzazione delle culture turca ed europea-occidentale.

Biglietti a 20 euro, inizio alle 21.